Schneefälle in Österreich

Der Winter ist da. Wie von den Meteorologen angekündigt, schneit es in weiten Teilen Österreichs.

Bereits Freitagnachmittag führten die Schneefälle vor allem im Ostalpenraum zu Verkehrsbehinderungen.

Am Samstag schneite es verbreitet vom Südburgenland über die Steiermark, Kärnten bis Tirol.

Bereits in der Früh kam es zu Behinderungen, so etwa auf der Süd Autobahn (A2). Hier blieben Lkw zwischen Wolfsberg und Bad Sankt Leonhard hängen.

In Anbetracht der Wetteraussichten sollten Fahrten keinesfalls ohne entsprechende Winterausrüstung unternommen werden.

Aktuelle Verkehrsinfos

Winterreifenpflicht in Österreich