ÖAMTC Zwettl zieht um

Nachhaltige Bauweise, klimaschonender Betrieb und mehr Raum für noch mehr Service – das sind die Grundpfeiler des Neubauprojekts.

Mehr als 30 Jahre nach Eröffnung des stark frequentierten ÖAMTC-Stützpunktes in Zwettl entsteht in der Stadtgemeinde jetzt ein innovativer Nachfolger: Ein Stützpunkt, der sich an den Bedürfnissen der Zukunft orientiert.

Mit dem neuen Standort wird ausreichend Platz für die Mitgliederbetreuung geschaffen und somit dem Anspruch ‚Service auf höchstem Niveau‘ Rechnung getragen. Vor Ort sind sämtliche ÖAMTC-Dienstleistungen, die das breite Spektrum individueller Mobilität abdecken, unter einem Dach vereint: Clubservices, Shop, Versicherungs-Service, Pannenhilfe und natürlich alle technischen Prüfdienstleistungen und Services.



Inbetriebnahme: 20. Februar 2023

Eingeschränkter Betrieb von 13.-18.02.2023

Adresse: Andre Freyskorn Straße 14, 3910 Zwettl

Vereinbaren Sie bereits jetzt Ihren Termin am neuen Standort.