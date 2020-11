Neue Park&Drive Anlage A4 Bruck/West, Anlage A1 Ybbs erweitert

Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und den Gemeinden errichtet bzw. betreibt die Asfinag an den Autobahnen Park&Drive Anlagen. Insgesamt gibt es so schon knapp 2.000 Pendlerparkplätze im Nahbereich von Autobahnauffahrten in Niederösterreich.

Neue Park&Drive Anlage A4 Bruck/West:

Die neue Anlage bei der Auffahrt Bruck/Leitha West an der A 4 Ostautobahn bietet 57 Pkw-Stellplätze sowie drei speziell markierte Stellplätze für Menschen mit Behinderung. In den Abend- und Nachtstunden sorgt in Zukunft eine Solarbeleuchtung für mehr Sicherheit

Park&Drive Anlage A1 Ybbs erweitert:

Die bestehende Park & Drive Anlage bei Ybbs an der A 1 Westautobahn bietet ab sofort insgesamt 109 Pkw-Stellplätze. Die bislang vorhandenen 70 Plätze wurden in den vergangenen Wochen um 39 Stellflächen erweitert

