Neubau Stützpunkt Hollabrunn

Bis 23.10.2020 steht Ihnen in Notfällen die stationäre Pannenhilfe am gewohnten Standort (Aspersdorfer Straße 17) zur Verfügung.



Ab 27.10.2020 sind wir im Ausweichquartier für Sie da! In der Aspersdorfer Straße 16, nur 350 m entfernt. Sie können Termine im Ausweichquartier ab sofort buchen – telefonisch, im Internet oder auch via App.

Achtung: Einige Dienstleistungen können während der Bauphase leider nicht in Anspruch genommen werden. Das betrifft vor allem Kfz > 2,8 Tonnen sowie Überprüfungen von Tandem- und Wohnwagen-Anhängern. Wir bitten Sie während der Neubauphase auf die umliegenden ÖAMTC Standorte auszuweichen.