Krems: Neuerungen bei gebührenpflichtigem Parken

Ab 1. Juli 2020 gilt in Krems: Wer in der Grünen oder Blauen Zone sein Auto abstellt, bekommt eine Stunde Parken geschenkt, wenn er zusätzlich zu seinem bezahlten Parkschein einen Gratis-Parkschein (weißer Parkschein) einlegt. Wer einen Parkschein beim Automaten löst oder Mobiles Parken nutzt, erspart sich den weißen Parkschein – die Gratisstunde wird automatisch dazugerechnet. Wichtig: Diese Regelung gilt nur in Zusammenhang mit einem bezahlten Parkticket!

Weiße Parkscheine sind ab sofort in der Bürgerservicestelle im Rathaus Krems und in wenigen Tagen auch in den Vorverkaufsstellen erhältlich. Der weiße Parkschein kann wiederverwendet werden. Die Geltungsdauer in der Grünen und Blauen Zone ist von Montag bis Freitag, 8:00-18:00 Uhr, und Samstag, 8:00-12:00 Uhr.

