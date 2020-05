Krems: Gratis-Parken bis Ende Juni

In Krems bleibt in den blauen und grünen Zonen das Parken bis Ende Juni 2020 gebührenfrei. In der blauen Zone gilt jedoch die maximal zulässige Parkdauer von drei Stunden. Autolenker müssen die Parkuhr stellen!

In Wiener Neustadt und Laa an der Thaya wird ab 18. Mai 2020 in den Kurzparkzonen wieder kontrolliert.

Weitere Ausnahmen zu Gebührenpflichten in Kurzparkzonen aufgrund der Corona-Krise österreichweit

