Kostenloser ÖAMTC Sicherheits-Check am Stützpunkt Ybbs

In der Aktionswoche wartet bei Inanspruchnahme einer Dienstleistung am ÖAMTC-Stützpunkt Ybbs das Gewinnspielrad auf Sie. Also schnell Termin buchen und Sofortgewinn einstreifen!

Darüber hinaus haben Sie vor Ort die Möglichkeit bei unserem ÖAMTC Gewinnspiel teilzunehmen. Als Hauptpreise winken als

1. Preis: Eine THULE Dachbox Motion XT Black

2. Preis: Ein THULE Fahrradträger VeloSpace XT 2

3.Preis: Ein Kindersitz Ihrer Wahl von Joie

Kontakt und Terminvereinbarung:

+43 7412 589 50