Klimademo in St. Pölten

Am Freitag, 25. März, findet in St. Pölten anlässlich des weltweiten Klimastreiks eine Demonstration statt.

Die Route startet um 12.30 Uhr am St. Pöltner Hauptbahnhof, danach geht es durch die Fußgängerzone in der Kremsergasse und Wiener und Neugebäudeplatz bis zum Landhaus (13.30 Uhr). Anschließend marschieren die Demonstrant:innen über den Schulring und Schulgasse in die Schreinergasse (Fußgängerzone) und von da zur Endkundgebung am Rathausplatz um 14.30 Uhr.

Autofahrer müssen auf der gesamten Demoroute und allen umliegenden Straßenzügen mit Verzögerungen und temporären Sperren rechnen und sollten daher das Gebiet in diesem Zeitraum bestmöglich meiden.

