Großer Faschingsumzug in Mödling

Am Faschingssonntag, 23. Februar 2020, findet in Mödling wieder der größte Faschingsumzug Niederösterreichs statt.



Straßensperren:



Die Wiener Straße und die Hauptstraße sowie ein kurzes Stück der Enzersdorfer Straße werden daher zwischen der Maria Theresien-Gasse und der Doktor-Hans-Schürff-Gasse in der Zeit von etwa 12 bis längstens 18 Uhr gesperrt. (Nach Durchzug der Teilnehmer und der Reinigung werden die Straßen abschnittsweise von der Wiener Straße her laufend wieder freigegeben)



Ausweichen:

Von und nach Maria Enzersdorf kann man über die Grenzzgasse ausweichen.

Von und nach Hinterbrühl kann man über die Friedrich Schiller-Straße oder großräumig die B17, Guntramsdorfer- und Neusiedler Straße ausweichen

