Badner Bahn: Streckenmodernisierung im Sommer

Die Wiener Lokalbahnen führen in den Sommermonaten auf der Strecke der Badner Bahn Modernisierungsmaßnahmen durch. Die Bauarbeiten bringen auch betriebliche Einschränkungen mit sich.

15-Minuten-Takt ab Ferienbeginn Juli bis Mitte August auf gesamter Strecke

Im Bereich der Haltestelle Gutheil-Schoder-Gasse haben Arbeiten im Gleisbereich sowie an der Bahnbrücke begonnen. In den Sommerferien von 4. Juli bis inklusive 14. August führen die Arbeiten und der eingleisige Betrieb dazu, dass die Pendelzüge nach Wiener Neudorf entfallen müssen. Die Badner Bahn fährt daher in diesem Zeitraum auf der gesamten Strecke im 15-Minuten-Takt.

Verkürzte Strecke bis zur Aßmayergasse im Juli

Von 13. bis 17. Juli führen die Wiener Linien zusätzlich Gleisbauarbeiten durch. Damit ist die Verbindung für die Badner Bahn zur Endstelle Wien Oper nicht befahrbar. Die Badner Bahn verkehrt in diesen Tagen nur zwischen Baden Josefsplatz und Wien Aßmayergasse. Die Fahrgäste werden ersucht, im innerstädtischen Wiener Streckenabschnitt großräumig im Netz der Wiener Linien auszuweichen.

Schienenersatzverkehr in Wiener Neudorf wegen Gleisbauarbeiten im August

Im August finden zwischen den Haltestellen Wiener Neudorf und Griesfeldumfangreiche Gleisbauarbeiten statt.Die Badner Bahn verkehrt daher von 8. August bis 4. September zwischen den Haltestellen Baden Josefsplatz und Griesfeld bzw. Wien Oper bis Wiener Neudorf. Zwischen den Haltestellen Wiener Neudorf und Griesfeld wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Fahrgäste unterwegs sein.

Normalbetrieb ab Schulbeginn am 5. September

Nach Ende der Arbeiten im Bereich der Gutheil-Schoder-Gasse kann ab 15. August zwischen Wien Oper und Wien Neudorf wieder der reguläre 7,5 Minuten-Takt gefahren werden. Ab Schulbeginn (5. September) ist die gesamte Strecke wieder regulär befahrbar.

