Ausreisetests für Stadt Wiener Neustadt

Am Mittwoch (10.3.2021) tritt in der Stadt Wiener Neustadt die Verordnung für Corona- Ausreisetests in Kraft. Der Erlass sieht ab Mittwoch stichprobenartige Ausreisekontrollen an den Stadtausfahrten sowie auch an den Bahnhöfen vor. Mitgeführt werden muss dann ein maximal 48 Stunden alter Antigen-Test oder ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test.

Sanktionen ab Samstag (13.3.2021)

Bis Samstag wird von der Polizei kontrolliert, aber vorläufig noch nicht gestraft. Ab Samstag - nach der Ausweitung der Teststraßen - soll dann auch gestraft werden, wenn der negative Test fehlt.

Ausnahmen und nähere Infos der Stadt Wiener Neustadt

Land Niederösterreich

Weitere News aus Niederösterreich

Aktuelle Verkehrsinfos