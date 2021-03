Ausreisetests für Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen sowie Stadt Wiener Neustadt

Ausreisetestpflicht Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen

Am Donnerstag (25.3.2021), 0.00 Uhr tritt auch für die Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen eine Verordnung für Corona-Ausreisetests in Kraft.

Die Kontrollen starten sofort - zunächst wird abgemahnt, ab Freitag wird bei Verstoß Anzeige erstattet. Erforderlich für die Ausreise aus dem Bezirk ist je das Ergebnis eines maximal 48 Stunden alten negativen Antigentest oder eines höchstens 72 Stunden alten negativen PCR-Tests.

Die Verordnung dürfte an jene der Stadt Wiener Neustadt (siehe unten) angelehnt sein. Mittwochnachmittag waren die Verordnungen vorerst noch nicht veröffentlicht.

Ausreisetestpflicht Stadt Wiener Neustadt

Schon am Mittwoch (10.3.2021) trat in der Stadt Wiener Neustadt die Verordnung für Corona- Ausreisetests in Kraft, seit Samstag (13.3.2021) gibt es Kontrollen und Sanktionen

Der Erlass siehtstichprobenartige Ausreisekontrollen an den Stadtausfahrten sowie auch an den Bahnhöfen vor. Mitgeführt werden mussein maximal 48 Stunden alter Antigen-Test oder ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test. Wer keinen negativen Test vorweisen kann und nicht unter eine Ausnahme fällt, wird zur Umkehr aufgefordert. Bei Zuwiderhandeln erfolgt eine Anzeige.

Ausnahmen, weitere Infos sowie Antworten auf die häufigsten Fragen dazu finden sie hier auf der Seite der Stadt Wiener Neustadt.

Die Verordnung als Download finden sie hier

Land Niederösterreich

