Ausreisetestpflichten in NÖ beendet

In Niederösterreich enden in den Bezirken Wiener Neustadt/Land, Wiener Neustadt/Stadt und Scheibbs die verpflichtenden Corona- Ausreisetests in der Nacht von Freitag, 22.04, auf Samstag, 23.04., um Mitternacht.

Die Ausreisetestpflicht für den Bezirk Neunkirchen endete bereits mit 21.04.2021, 0.00 Uhr.

