Ausreisetestpflicht aus vier Bezirken

NEU: Im Bezirk Scheibbs gilt ab Freitag, 9. April, nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft eine Hochinzidenzgebiets-Verordnung, in der Ausreisekontrollen vorgesehen sind.

Weiter in Kraft sind die Ausreisetestverordnungen für die Bezirke Wiener Neustadt (Land + Stadt) und Neunkirchen.

Wiener Neustadt/Stadt und Wiener Neustadt/Land werden als einheitliches Gebiet angesehen, innerhalb dieses Gebietes kann man sich daher ohne Test bewegen (wenn der Übertritt auf direktem Weg erfolgt).

Für die Ausreise aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt benötigt man hingegen generell einen Test, auch wenn man sich von einem dieser Bezirke in den anderen bewegt.

Erforderlich für die Ausreise aus den genannten Bezirken ist je das Ergebnis eines maximal 48 Stunden alten negativen Antigentest oder eines höchstens 72 Stunden alten negativen PCR-Tests. Es wird jeweils stichprobenartig kontrolliert.

Ausnahme besteht unter anderem für Transitpassagiere oder die Durchreise ohne Zwischenstopp, die auch bei ausschließlich unerlässlichen Unterbrechungen vorliegt.

Achtung Ausflügler: Die Ausreisekontrollen haben auch Auswirkungen für Ausflügler aus anderen Bezirken und Regionen. So liegen beliebte Ausflugsziele wie zum Beispiel die Hohe Wand, der Schneeberg oder der Semmering (NÖ-Seite) in Bezirken mit Ausreisetest-Verpflichtung. Es gelten also die Ausreisetest-Bestimmungen.

Genauere Infos:

Verordnungen mit Ausnahmeregelungen (Alle Verordnungen, Ausnahmen und Antworten auf die wichtigsten Fragen auf den Seiten vom Land NÖ)

Ausnahmen, weitere Infos sowie Antworten auf die häufigsten Fragen dazu finden sie hier auch auf der Seite der Stadt Wiener Neustadt.

Bezirksgrenzen auf atlas.noe.gv.at

Land Niederösterreich

Weitere News aus Niederösterreich

Aktuelle Verkehrsinfos