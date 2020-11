A2 bei Wiener Neudorf: Arbeiten für Lärmschutzwand

Am 23. November 2020 beginnen auf der Süd Autobahn (A2) bei Wiener Neudorf in Fahrtrichtung Süden Arbeiten an einer Lärmschutzwand.

Bis voraussichtlich Sommer 2021 werden die Fahrstreifen Richtung Süden hier verschwenkt und der Pannenstreifen gesperrt. Im Baustellenbereich gilt Tempo 80/km/h. Es bleiben aber alle vier Fahrstreifen erhalten. Zu Verkehrsspitzen kann es zu Verzögerungen kommen.

Als Kernstück wird hier eine 13 Meter hohe Lärmschutzwand errichtet.

