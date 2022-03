A2: Baustelle zwischen IZ-NÖ/Süd und Mödling

Ab 4. April 2022 startet die Asfinag mit Vorarbeiten für einen Baustellebereich auf der Süd Autobahhn (A2) zwischen IZ-NÖ/Süd und Mödling.

Es wird hier neben der Richtungsfahrbahn Wien eine Lärmschutzwand erreichtet. Ab 4. April gibt es zeitweise Sperren von Auf bzw. Abfahrten und vor Fahrstreifen, ab 20. April ist die Baustelle eingerichtet. Dann sind zwei Fahrstreifen Richtung Wien im Gegenverkehr auf die Richtungsfahrbahn Graz verlegt, insgesamt bleiben dann aber pro Richtung dann 4 Fahrstreifen erhalten.

Vorbereitungsarbeiten:

Montag, 4.4 ab 8 Uhr bis Montag, 11.4. 8 Uhr:

Sperre der Abfahrt und Auffahrt A 2 Anschlussstelle IZ Süd Richtung Graz. Ebenfalls gesperrt ist der Pannenstreifen in diesem Bereich Richtung Graz. Umleitung: Wird über die Anschlussstelle Wiener. Neudorf beschildert. Die Auf- und Abfahrt Richtung Wien ist ungehindert nutzbar.

Montag, 4.4. ab 21 Uhr bis Freitag, 8.4.:

Richtung Graz werden ab 4.April in jeder dieser Nächte Fahrstreifen gesperrt. Ab 21 Uhr erfolgt die Sperre sukzessive, beginnend mit dem Pannenstreifen. Eine Spur bleibt in jedem Fall verfügbar. Untertags sind wieder alle Fahrspuren offen. Richtung Wien erfolgen diese Spursperren im Bereich der Raststation Guntramsdorf. Die Anschlussstelle Wiener Neudorf ist in beiden Richtungen ungehindert nutzbar.

Montag, 11.4 ab 21 Uhr bis Donnerstag, 14.4.:

Richtung Graz und Richtung Wien werden ab 11.Aprili n jeder dieser Nächte Fahrstreifen gesperrt. Ab 21 Uhr erfolgt die Sperre sukzessive, beginnend mit dem Pannenstreifen. Eine Spur bleibt in jedem Fall verfügbar. Untertags sind wieder alle Fahrspuren offen. Die Anschlussstellen Wiener Neudorf und IZ Süd sind ungehindert nutzbar.

Dienstag, 19.4. ab 21 Uhr bis Mittwoch, 20.4.:

Richtung Wien werden am 19. April in der Nacht Fahrstreifen gesperrt. Ab 21 Uhr erfolgt die Sperre sukzessive, beginnend mit dem Pannenstreifen. Eine Spur bleibt in jedem Fall verfügbar. Die Anschlussstellen Wiener Neudorf und IZ Süd sind ungehindert nutzbar.

Hauptarbeiten:

Ab Mittwoch, 20. April ist die neue Verkehrsführung im Baubereich auf der A 2 aktiv und bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten im Dezember unverändert.

Es bleiben pro Fahrtrichtung alle 4 Fahrstreifen erhalten. In Fahrtrichtung Wien werden allerdings 2 Fahrstreifen im Gegenverkehr auf die Richtungsfahrbahn Graz verlegt, 2 Fahrstreifen bleiben auf der Richtungsfahrbahn Wien.

Achtung: Die jeweiligen Abfahrten im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Wien sind während der Arbeiten ausschließlich über die beiden rechten Fahrstreifen zu erreichen. Tipp: Für die direkte Durchfahrt Richtung A23 bzw. Inzersdorf, Altmannsdorf bzw. bitte die beiden linken Fahrstreifen (im Gegenverkehr) nutzen. Damit können Rückstaus verhindert werden.

Im gesamten mehr als vier Kilometer langen Baustellenbereich in beiden Richtungen gilt Tempo 80.

Die Asfinag setzt erstmals eine Baustellenbeschilderung ein, die die Fahrzeitverzögerung auf den jeweiligen Spuren anzeigt. Diese Anzeige befindet sich in Richtung Wien beim Knoten Guntramsdorf und erleichtert zeitgerecht die richtige Spurwahl.

Besonders zu Verkehrsspitzen ist auf der A2 zwischen IZ-NÖ/Süd und Mödling in beiden Fahrtrichtungen im und vor dem Baustellenbereich mit Verzögerungen zu rechnen!

