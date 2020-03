Mobil am Bajkalsee

Mobil zu sein ist in vielen Gegenden der Welt oft gar nicht so einfach. Zum Beispiel am Bajkalsee in Sibirien, einem See der Superlative: Der Bajkalsee ist der älteste und zugleich tiefste Süsswassersee der Erde. Er ist der UNESCO Weltkulturerbe, der größte Süsswasserssee der Welt. Einheimische nutzen den See als Verkehrsfläche für PKW, Schneemobile, Hovercrafts und LKW zum Beispiel. Immer öfter besuchen den Bajkalsee aber auch Skater aus der ganzen Welt….