Mit dem Rad gemeinsam in die Schule – Regeln für Eltern und Kinder

”Für alle Varianten gilt: Für jedes Kind muss ein eigener Sitzplatz mit Gurtsystem vorhanden sein. Die Konstruktion muss so angelegt sein, dass Hände und Füße nicht in die Räder bzw. Speichen kommen können.



Für Kinder unter zwölf Jahren gilt auch beim Transport am Fahrrad, im Anhänger und in der Transportkiste die Helmtragepflicht. Der Fahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein - das ist u. a. zu beachten, wenn ein älteres Kind sein jüngeres Geschwisterchen mitnehmen möchte.