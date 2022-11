Landesweiter Bahnstreik am Montag

Am Sonntag stand fest, dass es am Montag (28.11.2022) einen ganztägigen, österreichweiten Warnstreik der Eisenbahner gibt. Busse und kommunale Verkehrsbetriebe sind großteils unterwegs, aber keine Regional-, Fern- und Nachtzüge und S-Bahnen. In manchen Bundesländern kommt es auch auf Regionallinien zu Ausfällen und massiven Einschränkungen. Auch die Westbahn ist betroffen.



Die ÖBB ersuchten die Fahrgäste, nicht notwendige Fahrten zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen. Es kann bereits ab Sonntagabend bzw. bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet-und EuroNight-Verbindungen kommen. Die Bahn wird Details zu Einschränkungen, Verzögerungen oder Ausfällen auf oebb.at/streik, den ÖBB-SocialMedia-Kanälen sowie in der Fahrplanauskunft Scotty bekanntgeben.

Aufgrund der angekündigten Ausfälle werden viele Öffinutzer wohl auch ins Auto steigen. Besonders rund und in den Landeshauptstädten sollte man daher auch mit längeren Staus als üblich rechnen.

Aktuelle Verkehrssituation unter ÖAMTC-App, ÖAMTC-Routenplaner und ÖAMTC-Verkehrsservice.

Weitere Ausfälle und Störungen bei regionalen Verkehrsbetrieben





Steiermark:

In der Steiermark kommt es zu Störungen bei der GKB und den Landesbahnen, die Graz Linien verkehren uneingeschränkt.



Die Graz-Köflacher-Bahn (GKB) wird weitgehend bestreikt. Die (Schul-)Busverbindungen der GKB und der Firma Dr. Richard in der Weststeiermark bzw. im Großraum Graz sind von den Streikmaßnahmen nicht betroffen.

Zu Ausfällen kommt es auch bei den Steiermärkischen Landesbahnen (StLB):

Betroffen sind die S11 und die S31, sowie die Direktzüge von und nach Graz aus Übelbach und Weiz. Auch wird der Verkehr auf der Murtalbahn-Strecke nicht bedient, jedoch sollen die Zugpaare von Murau ab 6.31 Uhr bzw. ab Unzmarkt ab 7.19 Uhr und der Zug von Tamsweg ab 6.50 Uhr regulär fahren, um die Schulen im Frühverkehr zu bedienen. Zudem wird der Fahrbetrieb auch um 14.00 Uhr wieder aufgenommen und im Regelverkehr bis Dienstschluss geführt. Der sonstige Busverkehr der StB soll normal laut Fahrplan geführt werden, nur die Buslinie 152 (Übelbach-Neuhof) entfällt den gesamten Tag.

Tirol:

Zeitgleich mit dem ganztägigen Eisenbahner-Streik am Montag kommt es bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) um 4.15 Uhr zu einer Betriebsversammlung. Mit weitgehenden Einschränkungen auf mehreren Buslinien in Innsbruck ist zu rechnen.

Genannt wurden die Buslinien H und K im Westen Innsbrucks, die Linien 501, 502, 503 und 504 zwischen Innsbruck und Hall sowie die Stubaier Linie 590.

Über die jeweilige Situation werde über die Smartinfos an den IVB-Haltestellen, auf der Homepage unter www.ivb.at sowie über die IVB-App "Scout" laufend informiert.



Salzburg:

Auch die Salzburg AG rechnet mit massiven Einschränkungen im Regionalverkehr. Bei der Salzburger Lokalbahn, Pinzgauer Lokalbahn und dem gesamten städtischen Obus-Verkehr ist mit Komplettausfällen für 24 Stunden zu rechnen, berichtete die Salzburg AG in einer Aussendung. Einzig der Albus und die Regionalbusse der Salzburger Verkehrsverbundes sind vom Streik nicht betroffen.

Alle Informationen zum Ausmaß des Streiks finden Fahrgäste ab morgen auf der Website der Salzburg AG und in der Salzburg Mobil-App.

CAT eingestellt

Auch der Betrieb des City Airport Train (CAT) von Wien-Mitte zum Flughafen Wien in Schwechat und retour wird am Montag eingestellt, es wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Die Autobusverbindung Vienna Airport Lines (Informationen unter www.viennaairportlines.at) ist planmäßig unterwegs.