Kleiner Grenzverkehr zu Bayern

Seit 12. Mai können Personen im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs wieder ohne Quarantänepflicht für max. 24 Stunden nach Bayern einreisen. Mit 13. Mai (00:00 Uhr) ist eine Verordnung in Kraft, die ebenso eine quarantänefreie Rückreise nach Österreich erlaubt, sofern einen Immunitätsnachweis mit sich geführt wird (geimpft, getestet, genesen). Diese Ausnahme betrifft Einreisende, die sich in den vergangenen zehn Tagen ausschließlich in Deutschland oder Österreich aufgehalten haben.

Walserberg Stau 2.jpg © ÖAMTC/Schu