Kaltfront mit Sturmböen und Schnee

Eine Kaltfront mit Sturmböen und Niederschlägen hat Dienstagfrüh (4.2.2020) vom Nordwesten herauf Teile Österreichs übergegriffen.

Vor allem bis Dienstagmittag gab es verbreitet heftige Sturmböen. Von Vorarlberg bis Wien mussten immer wieder Straßen wegen Sturmschäden vorübergehend gesperrt werden.

Mit dem Schneefall und dem Sturm steigt in den Bergen die Lawinengefahr.

In der Nacht auf Mittwoch ist dann in den Alpen mit teils intensiven Schneefällen zu rechnen. Vor allem auf höheren Straßenabschnitten, etwa auch der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg, könnte es zu Behinderungen kommen. Die Asfinag ist zwar für den Einsatz gerüstet, empfahl aber Lkw-Lenkern, am Dienstag und Mittwoch die A10 zu umfahren und auf die Pyhrnautobahn (A9) auszuweichen. Dort sind zwar ebenfalls Schneefälle vorhergesagt, diese sollten aber deutlich schwächer als in Salzburg ausfallen. Denn sollte der Wintereinbruch auf der A10 sehr heftig ausfallen, könne es zu präventiven Anhaltungen des Schwerverkehrs auf dem rechten Fahrstreifen kommen, warnte die Asfinag. Mit dieser Maßnahme soll zumindest der Pkw-Verkehr am Laufen gehalten werden.

Allgemein sollten bei Fahrten in höhere Regionen Schneeketten mitgeführt werden, auf einigen Straßen besteht bereits Kettenpflicht.

Außerdem erinnert der Club an die situative Winterausrüstungspflicht.

