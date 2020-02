Kaltfront mit Sturmböen und gebietsweise Schneefälle

Gebietsweise Schneefälle und teilweise kräftige Sturmböen hielten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und am Mittwoch selbst Einzug in Teile Österreich. Winterliche Fahrverhältnisse sorgten auf vielen Haupt- und Nebenverbindungen von Vorarlberg bis ins niederösterreichische Voralpengebiet für vorübergehende Straßensperren und Verkehrsbehinderungen.

Durch die aktuelle Wetterlage steigt in den Bergen weiterhin die Lawinengefahr. Abseits der Autobahnen waren die Bedingungen speziell in etwas höheren Lagen vielfach tief winterlich, mit längeren Fahrzeiten musste gerechnet werden. Für den Lkw-Verkehr waren auf vielen Verbindungen Schneeketten vorgeschrieben, auch Pkw benötigten auf einigen Bergstraßen Schneeketten.

Allgemein sollten bei Fahrten in höhere Regionen Schneeketten mitgeführt werden, informieren Sie sich vor Abfahrt über die aktuelle Verkehrslage in den ÖAMTC Services. Die Clubexperten appelieren an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit den Fahrbedingungen unbedingt anzupassen.

Außerdem erinnert der Club an die situative Winterausrüstungspflicht.

