Vignetten Drive-In am Stützpunkt Klagenfurt

Am Stützpunkt Klagenfurt gibt es am Freitag, den 16. Jänner 2023 und am Freitag, den 27. Jänner 2023 jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr nochmals die Möglichkeit, diese beim Vignetten Drive-In einfach „im Vorbeifahren“ zu erwerben. Die Bezahlung erfolgt via Bankomat.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!