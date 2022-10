Nachtsperre Tunnel A10

Für eine Übung der Einsatzkräfte wird in Kärnten der Kroislerwandtunnell der A10 in der Nacht gesperrt, und zwar am Samstag, 8.10.2022, 19 bis 24 Uhr.

Umleitung zwischen Spittal-Ost und Villach-West.

