Loiblpass: Sperre nach Felssturz

In der Nacht auf Montag, 3. Oktober, ging auf der Loiblpass Straße (B91) in der Gemeinde Ferlach ein Felssturz nieder.



Die Straße bleibt vorerst wegen des Felssturzes gesperrt. Am Montagvormittag wird sich ein Landesgeolge ein Bild von der Lage machen. Ob auch die Tscheppaschlucht vom Felsturz betroffen ist, ist noch unklar, die Zufahrt ins Bodental ist möglich.



