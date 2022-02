Kompetenter Räderwechsel

Praktisch, sauber und bequem an den Stützpunkten in Klagenfurt, Völkermarkt, Wolfsberg und Hermagor: Schluss mit schmutzigen und schweren Transporten nach dem Räderwechsel! Schluss mit Platzproblemen und dem lästigen Reinigen der Felgen! Kein mühevolles Schleppen der Räder aus dem Keller oder der Garage mehr! Wir übernehmen für Sie die fachgerechte Einlagerung und Reinigung Ihrer Winterräder. Mit einer speziellen Reifenwaschmaschine säubern wir die Räder von hartnäckigem Schmutz, um in weiterer Folge ein Anrosten der Felgen zu verhindern.

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihren Termin für den Räderwechsel inkl. Einlagerung unter Tel. 0463 325 23 oder online unter www.oeamtc.at/termine.