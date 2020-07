Klagenfurt: Sperre Kreuzung August-Jaksch-Straße / Viktringer Ring.

Am Montag, 20.07., wird eine der meist befahrenden Kreuzungen in Klagenfurt in alle Fahrtrichtungen gesperrt. Im Kreuzungsbereich August-Jaksch-Straße / Viktringer Ring werden bis Montag, 27.07., Straßenbelagsarbeiten durchgeführt.

Die Behörden empfehlen weiträumiges Ausweichen. Wer über die Autobahn Klagenfurt Nord oder Klagenfurt Ost abfahren kann oder einen Umweg über den Südring, die Lastenstraße oder den Rudolfsbahngürtel nehmen kann, sollte das tun.

Eine lokale Umleitung über die Waidmannsdorferstraße, die Villacherstraße, die Ankershofenstraße sowie die Florian Gröger Straße ist zwar eingerichtet, jedoch muss hier zu den Stoßzeiten mit Verzögerungen gerechnet werden.