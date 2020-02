Kärnten: Autobahn - Baustellen 2020

Karawanken Autobahn A11

A11 Neubau 2. Röhre Karawankentunnel

Bereich: zwischen Mautstation Rosenbach und Staatsgrenze

Länge Baustelle ober Tage: ca. 0,5 km

Art der Maßnahme: Errichtung einer neuen Tunnelröhre und der Vorportalbrücke und Anbindung an den Bestand

Zeitraum: September 2018 – März 2024

Auswirkung auf das Straßennetz: Geringe Auswirkungen – nur bei der provisorischen Anbindung an das bestehende Straßennetz. Kurzzeitige Anhaltungen und Nachtsperren für diverse Vorbereitungsarbeiten für die zweite Röhre in der Bestandsröhre.