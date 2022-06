Am Sonntag, den 3. Juli 2022, findet der IRONMAN AUSTRIA-Kärnten in Klagenfurt statt. Am Programm stehen 3,8 km Schwimmen, 180 km Rad fahren und danach 42,2 km Laufen.

Am Radkurs, einer Runde über180 km, wird es zu Straßensperren kommen. Die Routeführt von Klagenfurt über Hallegg, Wölfnitz, Überfeld / Kraig, St Veit an der Glan, Liebenfels, Glanegg, Feldkirchen, Oberglan, Moosburg und Krumpendorf zurück zum Ausgangspunkt. Die zweiten 90 Kilometer werden entlang des Wörther-See-Südufers zum Faaker-See und zurück absolviert.

Um die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten, werden im Rahmen des Radbewerbs Straßen rund um den Wörthersee für den gesamten Verkehr gesperrt.

Verkehrsbehinderungen im Detail

Folgende Straßen sind am Veranstaltungstag aufgrund des Radbewerbs nicht befahrbar, achten Sie auf die genauen Sperrzeiten:

Autobahn A2, beide Abfahrten Klagenfurt Minimundus von 06:00 bis 15:00 Uhr

Autobahn A2, beide Abfahrten Klagenfurt Nord sowie Auffahrt Klagenfurt Nord in Fahrtrichtung Süden von 06:00 bis 11:15 Uhr

Autobahn A2, Krumpendorf Ost in Fahrtrichtung Süden von 06:00 bis 15:00 Uhr

B83 Kärntner Straße, Bereich Minimundus bis L75 Hallegger Straße von 06:30 bis 14:45 Uhr

B83 Kärntner Straße, Bereich Kochstraße bis L75 Hallegger Straße von 08:15 bis 14:45 Uhr

L75 Hallegger Straße, Krumpendorf bis Wölfnitz von 06:30 bis 11:00 Uhr

B95 Turracher Straße, Klagenfurt Nord bis S37 von 06:30 bis 11:00 Uhr

B95 Turracher Straße, Ponfeldstraße bis Moosburg von 08:00 bis 14:00 Uhr

B95 Turracher Straße, Radweg bis Ponfeld Straße von 08:00 bis 14:00 Uhr

S37 Klagenfurter Schnellstraße, Hunnenbrunn bis St. Veit-Mitte in Fahrtrichtung Klagenfurt von 06:30 bis 12:30 Uhr

L67a Überfelder Straße, Sand bis Kreuzung L67 Wimitzerstraße von 07:00 bis 12:00 Uhr

St. Veit, Spitalgasse, Grabenstraße, Schillerplatz, Unterer Platz, Hauptplatz von 07:00 bis 12:00 Uhr

B94 Ossiacher Straße, St. Veit bis Liebenfels von 07:00 bis 12:00 Uhr

B94 Ossiacher Straße, Liebenfels bis Feldkirchen-Ost von 07:15 bis 13:15 Uhr

Feldkirchen, Klagenfurter Straße und L47 von Bösenlacken bis Radweg von 08:00 bis 13:30 Uhr

Feldkirchen / Moosburg, Tigringer Straße und Seigbichler Straße von 08:00 bis 13:30 Uhr

Moosburg, Klagenfurter Straße und L74 Tuderschitzer Straße von 08:15 bis 14:00 Uhr

L74 Tuderschitzer Straße von Moosburg bis B83, von 08:15 bis 14:15 Uhr

L96 Süduferstraße, B70d bis Velden/L52, von 08:30 bis 15:30 Uhr

L52 Rosegger Straße, Velden/L52 bis L59, Föderlacher Landesstraße, von 09:00 bis 17:00 Uhr

L52 Rosegger Straße, L59, Föderlacher Landesstraße bis B84, von 09:00 bis 16:00 Uhr

B84, Faakersee Straße, Hribnighügel bis Ledernitzen, 09:15 bis 16:00 Uhr

L54, Ferlacherstraße, Ledernitzen bis B85, 09:30 bis 16:30 Uhr

B85, Rosental Straße, B85 bis L55/Unterführung St.Peter, 09:30 bis 16:30 Uhr

L55, Mühlbacher Straße, L55/Unterführung St.Peter bis L52/ Rosegg, 09:00 bis 17:00 Uhr

L97, Keutschacher Straße, L52/ Rosegg bis L97/Schiefling, 09:00 bis 17:00 Uhr

L98, Farrendorfer Straße, L97/Schiefling bis L99/St.Egyden, 10:00 bis 17:15 Uhr

L99, Köttmannsdorfer Straße, L99/St.Egyden bis B91/Lambichl, 10:15 bis 18:00 Uhr

B91, Loiblpaß Straße, B91/Lambichl,, B70d/Südring, 10:30 bis 18:15 Uhr

Folgende Querungen der Rennstrecke stehen unter polizeilicher Aufsicht zur Verfügung (Wartezeit einplanen):

B95 Turracher Straße / L69 Tentschacher Str. (nur in Richtung Klagenfurt)

B95 Turracher Straße / Feldkirchner Straße / Tessendorfer Straße

St. Veit Zentrum Kreuzung B94 Ossiacher Straße / 10.-Oktober-Platz

St. Veit Zentrum Kreuzung B94 / Salpeter Straße / Handelsstraße

Liebenfels Kreuzung B94 / L68 und B94 / L69

Feldkirchen St. Veiter Straße / Nebenfahrbahn (Höhe Ghega Allee) zum Bahnhof

B95 Turrracher Straße / Straße zum Maltschacher See (Umleitung nach Klagenfurt)

B95 Turracher Straße / Radweg (Schießstätte)

B95 Turracher Straße / Albern / Gradenegg (Verbindung nach Stallhofen zu L73)

Streckengrafiken hier.

Mehr Infos zum Ironman Austria bekommen Sie hier.

Allen Autofahrern wird empfohlen, den Veranstaltungsort großräumig zu umfahren oder abschnittsweise die eingerichteten Querungsmöglichkeiten zu nutzen!

