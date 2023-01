Eislauf-Marathon am Weissensee

Tausende Eisläufer werden über die nächsten Wochen am Weißensee in Kärnten erwartet. Die offenen österreichischen Marathon-Meisterschaften über 100 Km, am Freitag, 27.Jänner, und 200 Km, am Freitag, 3.Februar, werden ausgetragen. Wie jedes Jahr werden um die 8.000 Holländer an den Bewerben teilnehmen. Bei der An- bzw. Abreise werden die Drautal Straße (B 100) und die Weißensee Straße (B 87) stark belastet sein.