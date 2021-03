Bezirk Hermagor ist abgeriegelt

Der Bezirk Hermagor ist seit Dienstag, 9. März, aufgrund der hohen Infektionszahlen abgeriegelt worden. Ausreisen dürfen dann nur noch Menschen mit einem negativen Antigen-Test – der höchstens 48 Stunden alt sein darf – oder Personen, die die Erkrankung bereits durchlaufen haben. An sieben Kontrollstellen wird die Polizei zwischen 05:00 und 21:00 Uhr die Coronatests überprüfen. Diese Regelung soll vorerst zehn Tage, also bis voraussichtlich 18. März, in Kraft bleiben.

