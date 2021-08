B99: Abschnitt Lieserbrücke – Spittal a.d. Drau

An der B99 Katschberg Straße verläuft im Abschnitt Lieserbrücke – Spittal a.d. Drau eine Ufermauer als Sicherung der Bundesstraße zur Lieser hin. Diese Mauer weist im gesamten Abschnitt Schäden auf, durch mehrere Regen- bzw. Hochwasser-Ereignisse in den letzten Wochen hat sich der Zustand der Mauer zusätzlich verschlechtert. Aufgrund der dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten an der Stützmauer, die bis etwa 24. Oktober andauern werden, kommt es zu folgenden Verkehrsbehinderungen:

Bis etwa 24. September kommt es zur halbseitigen Fahrbahnsperre.

Tagsüber: Händische Verkehrsregelung jeweils von Montag bis Samstag an den Baustellenbereichen in der Lieserschlucht in der Zeit von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr abends.

Nachts: Regelung mit verkehrsabhängiger Ampelanlage, mit kurzen Wartezeiten ist zu rechnen.

Weiterführende Links

ÖAMTC Verkehrsservice

ÖAMTC Verkehrsauskunft

ÖAMTC Apps

Mehr Kärnten-Themen