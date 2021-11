Autobahnsperre in Italien

Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe werden die italienische Autobahn A23 und die Bundesstrasse SS13 am Samstagvormittag, 27.11., gesperrt. In Kärnten/Österreich ist der Verkehr an den Grenzen Arndstein (A2) und Thörl-Maglern (B83) betroffen. In der Zeit von 07:00 bis 11:00 Uhr. muss mit Anhaltungen gerechnet werden.

Der Zugverkehr wird in der Zeit von 08:20 bis 10:00 Uhr eingestellt.