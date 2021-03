Ausreisetests für Bezirk Hermagor und Ortschaft Zlan

Für die Ausreise aus dem Kärntner Bezirk Hermagor ist seit9. März 2021 aufgrund der hohen Infektionszahlen ein negativer Coronatest erforderlich. Die Ausreiseverordnung wurde vorerst bis Sonntag, 21. März, 24.00 Uhr, verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt führt die Polizei stichprobenartige Kontrollen durch, flächendeckende Ausreisekontrollen sind damit beendet.

Bei der Ausreise muss also weiterhin ein negativer, maximal 48 Stunden alter Antigentest oder ein negativer, maximal 72 Stunden alter PCR-Test vorhanden sein. Kann ein Nachweis übereine nicht länger als sechs Monate zurückliegende Corona-Infektionvorgelegt werden, muss kein Test durchgeführt werden. Das Testangebot im Bezirk bleibt deshalb weiterhin aufrecht. Sollte die Inzidenzzahl weiterhin stabil bleiben, laufen die Ausreisebeschränkungen am Sonntag um 24.00 Uhr aus.

Meldung vom Land Kärnten

Details und weitere Ausnahmen sind in derentsprechenden Verordnung einzusehen. Weitere Themen und alle Maßnahmen in Kärnten sind hier nachzulesen.

In der Ortschaft Zlan in der Gemeinde Stockenboi gilt ab 21. März bis 26. März, 24 Uhr, eine Testpflicht bei der Ausreise. Bei der Ausreise muss ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigentests, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, oder eines PCR-Tests, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, mitgeführt werden. Kontrolliert wird bei der Ausreise stichprobenartig. Um den Bewohnerinnen und Bewohnern von Zlan die Möglichkeit zu geben, sich testen zu lassen, wird eine Teststation in der Ortschaft eingerichtet.

Info vom Land Kärnten

