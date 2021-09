A2: Wartungsarbeiten in den Kärntner Tunnel

Auf der A2 Süd Autobahn im Abschnitt Klagenfurt-Ost und Völkermarkt-West werden in zwei Nächten insgesamt sechs Tunnel gereinigt und gewartet. Der Sommerreiseverkehr hat in den Tunnelanlagen Spuren hinterlassen, so müssen etwaTunnelwände, Beleuchtung und alle anderen Sicherheitseinrichtungen gewartet werden.

Ab Montag, den 27.09., startet der Tunnel-Herbstputz zwischen Klagenfurt-Ost und Völkermarkt-West, darunter auch Farchern-Ost und Farchern-West, Reigersdorf, Haidach, Bettlerkreuz und Kreuzergegend.

Die Details

Am Montag , den 27.09., wird die Richtungsfahrbahn Italien von 20 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Der Verkehr wird bei Völkermarkt-West abgeleitet und über die B70 und B92 zur Anschlussstelle Klagenfurt-Ost geführt.

, den 27.09., wird die von 20 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Der Verkehr wird bei Völkermarkt-West abgeleitet und über die B70 und B92 zur Anschlussstelle Klagenfurt-Ost geführt. Am Dienstag, den 28.09., ist die Richtungsfahrbahn Wien zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh gesperrt. Bei Klagenfurt-Ost wird der Verkehr abgeleitet, bei Völkermarkt-West wieder auf die Süd Autobahn aufgeleitet.

