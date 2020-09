A2: Tunnelwäsche für die Nordumfahrung Klagenfurt

Ab kommenden Montag, den 21. September 2020, wird mit den Hauptreinigungs- und Wartungsarbeiten sämtlicher Tunnelanlagen im Bereich Nordumfahrung Klagenfurt sowie zwischen Klagenfurt Ost und Völkermarkt West begonnen. In insgesamt sechs Nächten werden alle Tunnel rundum gewaschen und zusätzlich alle Einrichtungen, wie Bordsteinreflektoren, Beleuchtung, Notrufnischen, Videokameras gereinigt und gewartet. Die Arbeiten im Tunnel werden in den Nachtstunden durchgeführt, da dies die verkehrsärmste Zeit ist und auf diese Weise Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Minimum beschränkt werden.

Verkehrsmaßnahmen im Detail

Ab Montag, den 21. September, bis Freitag, den 25. September 2020, werden jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh die vier Tunnel der Klagenfurter Nordumfahrung gesperrt. In den ersten beiden Nächten werden die Tunnel Richtung Arnoldstein gereinigt, in den Nächten von 23. bis 25. September sind die Tunnelröhren Richtung Wien an der Reihe. Der Verkehr wird bei Klagenfurt Ost bzw. Klagenfurt West abgeleitet und über die Anschlussstelle Klagenfurt See sowie über die B70 wieder auf die A2 aufgeleitet.

In diesem Zeitraum werden ebenfalls die Anschlussstellen Klagenfurt West, Krumpendorf Ost, Klagenfurt Nord sowie Klagenfurt Flughafen gesperrt.

Weitere Reinigungsarbeiten sind in den Nachtstunden in den Tunnel zwischen Klagenfurt Ost und Völkermarkt West erforderlich. In Fahrtrichtung Arnoldstein ist die A2 vom 28. auf 29. September von 20 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt, in Richtung Wien die folgende Nacht von 29. auf 30. September.

