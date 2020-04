A2: Sanierung der Unterflurtrassen zwischen Grafenstein und Klagenfurt

Seit Dienstag, den 28. April, wurde mit der Sanierung der Unterflurtrassen der Süd Autobahn (A2) zwischen Klagenfurt Ost und Grafenstein begonnen. Die Arbeiten in den Unterflurtrassen Haidach, Reigersdorf, Farchern Ost und Farchern West finden in den Nachtstunden statt. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die Bauarbeiten zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh stattfinden. In 16 Nächten sind Sperren jeweils einer Fahrtrichtung erforderlich, in drei Nächten müssen beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden: 30. April auf 1. Mai, 4. auf 5. Mai und 4. auf 5. Juni 2020. Der Verkehr wird dabei jeweils bei Grafenstein sowie Klagenfurt Ost umgeleitet.

