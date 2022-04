A2 in Kärnten: Tunnelwäsche

In den nächsten Tagen kommt es auf der Süd Autobahn (A2) in Kärnten in den Nachstunden zu Sperren wegen Tunnelwäsche.

Am 20. April, wird die Richtungsfahrbahn Italien zwischen Völkermarkt West und Klagenfurt Ost von 20 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Der Verkehr wird bei Völkermarkt West abgeleitet und über die B 70 und B 92 zur Anschlussstelle Klagenfurt Ost geführt.

Am Donnerstag, den 21. April, wird die Richtungsfahrbahn Wien zwischen Klagenfurt Ost und Völkermarkt West von 20 Uhr und 5 Uhr früh gesperrt. Bei Klagenfurt Ost wird abgeleitet, bei Völkermarkt West wird der Verkehr wieder auf die Autobahn geleitet.

Ab Montag, den 25. April, bis Freitag, den 29. April, werden die vier Tunnel der Nordumfahrung Klagenfurt gereinigt. In den ersten beiden Nächten ist die Richtung Italien gesperrt, danach Richtung Wien. Die Arbeiten werden ebenfalls nur nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh durchgeführt. Der Verkehr wird jeweils zwischen Klagenfurt Ost und Klagenfurt West umgeleitet.

Aktuelle Verkehrsinfos

Weitere News aus Kärnten

Asfinag