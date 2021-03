A2: Generalsanierung bei Haidach und Bettlerkreuz

Seit 08.03.2021 wurde mit der Einrichtung der Verkehrsführung sowie den Bauarbeiten auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt der Süd Autobahn (A2) zwischen den Unterflurtrassen Haidach und Bettlerkreuz begonnen. Die Sanierung der mehr als 20 Jahre alten „Süd“ dauert bis voraussichtlich Ende November 2021. Es werden die Fahrbahn, die Lärmschutzwände und die Beschilderung komplett saniert. Im Zuge dieser Bauarbeiten wird auch die Anschlussstelle Grafenstein saniert.

Verkehrsführung im Baustellenbereich

In der ersten Bauphase stehen für den Verkehr jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Während der Sommermonate und somit der Hauptverkehrszeit, etwa ab Mitte Mai, werden wieder jeweils zwei Spuren pro Richtung eingerichtet. Diese Verkehrsführung dauert bis Mitte September, danach wird für die Fertigstellung der Baustelle wieder auf je eine Spur reduziert. In die Generalerneuerung der Infrastruktur in Kärnten werden knapp zehn Millionen Euro investiert.

Weiterführende Links

ÖAMTC Verkehrsservice

ÖAMTC Verkehrsauskunft

ÖAMTC Apps

Mehr Kärnten-Themen