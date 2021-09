A10: Instandsetzung Oswaldiberg Tunnel

Seit Montag, 27. September, ist der Oswaldiberg Tunnel auf der A10 Tauern Autobahn in Richtung Salzburg einspurig. So kann es zu längeren Verzögerungen kommen, Staus sind vor allem am kommenden Wochenende einzuplanen. Die Instandhaltungsarbeiten im Tunnel dauern bis 04. Oktober, 10 Uhr.

