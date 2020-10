Hund und Halter müssen im Dunkeln gut sichtbar sein

"Besonders in der dunklen Jahreshälfte sind Hunde und ihre Begleiter aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse einer größeren Unfallgefahr ausgesetzt und können gleichzeitig bei mangelnder Vorkehrung zur Gefahr für andere werden. Hunde werden am besten mit reflektierenden oder durch LED leuchtenden Halsbändern oder auch mit einer speziellen Warnweste ausgestattet, auch Leinen sind idealerweise reflektierend bzw. leuchtend. Genauso sollten Herrchen bzw. Frauchen darauf achten, dass sie selbst gut und frühzeitig erkannt werden. Besonders hilfreich sind dabei ebenfalls Reflektoren an der Kleidung."