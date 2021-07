Grosser Preis von Ungarn

Die Veranstaltung selbst unterliegt den 3G-Regeln. Vor dem Eintritt am Hungaroring ist am Autobahnparkplatz Fot an der M3, unweit des Hungarorings, mit Reisepass, Eintrittskarte und einer 3G-Legitimierung ein Armband abzuholen. Am Hungaroring selbst braucht man dann dieses Armband und die Eintrittskarte um Zutritt zum Gelände zu bekommen.

3G-Regeln:

Es gilt ein Impfpass, bzw. ein EU-konformer Immunitätsnachweis. Ein PCR-Test ist nur 72 Stunden gültig. Es werden nur ausgedruckte Testnachweise auf Englisch oder Ungarisch akzeptiert. Die 72-Stunden dürfen während des Aufenthalts am Gelände nicht auslaufen. Um am Sonntag ins Veranstaltungsgelände zu kommen, darf der Test also frühestens am Donnerstag, 29.Juli, 19:30 Uhr ausgestellt worden sein.