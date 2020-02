Flug- oder Bahnausfall durch Sturm

"Unabhängig vom Grund einer Annullierung, also auch wenn diese auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, haben Reisende Anspruch auf Betreuungsleistungen am Flughafen bzw. am Bahnhof", weiß die Expertin des Mobilitätsclubs. Bis zur nächstmöglichen Beförderung zum Endziel (oder zurück zum Ausgangspunkt), müssen Fluglinie bzw. Bahnunternehmen Mahlzeiten und Getränke zur Verfügung stellen und die Möglichkeit zur Telekommunikation geben. Falls erforderlich, z.B. bei Verpassen des letzten Anschlusszuges, steht Reisenden außerdem ein kostenloses Hotelzimmer bzw. eine Taxifahrt zu. "Bestehen Sie auf Ihre Versorgungsleistungen und lassen Sie sich von der Fluggesellschaft bzw. vom Bahnunternehmen eine Bestätigung über die Verspätung oder Annullierung ausstellen", rät die ÖAMTC-Juristin.