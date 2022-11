Erste Schneefälle in Salzburg und der Steiermark

Bereits Freitagfrüh kam es nach teilweise starken Schneefällen zu Verkehrsbehinderungen in Tirol und Vorarlberg. Die Silvretta Hochalpenstraße war nur mit Schneeketten befahrbar. Für Fahrten in höheren Regionen wie dem Arlberg sowie auf der Brenner Autobahn (A13) war Winterausrüstung unbedingt erforderlich.



Im Laufe des Vormittags zogen die Niederschläge Richtung Osten weiter. Während die Straßen in Tirol und Vorarlberg wieder schneefrei waren, wurde über die Katschberg Straße (B99) Kettenpflicht verhängt. Kurzzeitig musste die Straße wegen querstehender Fahrzeuge sogar gesperrt werden.

Am Nachmittag war die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg hauptbetroffen, der Verkehr kam immer wieder wegen hängen gebliebener Schwerfahrzeuge zum Erliegen. Die Autobahn war im Bereich des Tauerntunnels mehrfach gesperrt. Auf einer Strecke von 20 Kilometern gab es abschnittsweise Verkehrsstillstand beziehungsweise Stop-and-Go Verkehr.

Es begann dann auch in der Steiermark zu schneien, es wurden Kettenpflichten für Fahrzeuge über 3,5t über den Präbichl (B115) und den Triebener Tauern (B114) verhängt.

