Der ÖAMTC Staukalender

Der Pfingstsonntag fällt nächstes Jahr auf den 5.Juni, wird also zwei Wochen später als dieses Jahr gefeiert. Erfahrungsgemäß erhöht ein später Pfingsttermin das Verkehrsaufkommen in Richtung Adria. Fix ist, dass ÖAMTC-Staubeobachter Herbert Thaler zu Pfingsten auf seinem Stau-Motorrad ausrücken wird, um die ersten Einschätzungen betreffs Urlaubsverkehr im Raum Salzburg vorzunehmen.

In Österreich selbst wird man gestaffelt an den ersten beiden Juliwochenenden in den Sommerurlaub aufbrechen. Dabei wird der Ferienbeginn im Osten, am 2.Juli, erfahrungsgemäß noch verhalten, der Ferienbeginn im Westen, am 9.Juli, schon stärker ausfallen. Der Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs wird an den ersten beiden Augustwochenenden erwartet, die Bayern starten am 1.8. in den Urlaub.

Die Urlauberrückreise hat sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in den letzten Jahren immer weiter in den September verschoben. Auch 2022 rechnet man mit den letzten Wellen in Richtung Norden erst Mitte bis Ende September. Auch das Ferienende in Bayern, am 12.9., spricht für starkes Verkehrsaufkommen auf den Haupttransitrouten.