Tipps fürs Nova Rock

Um die Anreise möglichst reibungslos zu gestalten, hat sich seit Jahren ein ausgeklügeltes Anfahrtskonzept bewährt, dennoch kann es zu den Stoßzeiten zu Staus kommen, warnen die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen.

Die Ost-Autobahn (A4)) ist die direkte Zufahrt zum Festivalgelände, bei der Abfahrt Nickelsdorf gelangt man zu den Pannonia Fields, sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet.

Gegenverkehrsbereich auf der A4

Achtung, zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha (A4) gibt es einen Gegenverkehrsbereich. Der ÖAMTC ersucht alle besonders vorausschauend zu fahren und sich vor der Abfahrt Nickelsdorf zeitgerecht rechts einzureihen, um so abrupte Spurwechsel zu vermeiden. Bitte den Anweisungen der Securities unbedingt Folge leisten, somit ist gewährleitet, dass Rettungs- und Versorgungswege freigehalten werden.

Bring- und Abholplätze

Wer Festivalbesucher:innen zum Nova Rock bringen bzw. abholen will, kann nicht direkt zum Gelände fahren. Am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen dafür eigens eingerichteten Parkplatz, von dort geht’s via Shuttle Bus direkt zum Festivalgelände.

Erfahrungsgemäß verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage. Der Großteil der Besucher:innen nutzt den Donnerstag für die Anfahrt.

Ab Mittwoch werden die ÖAMTC-Pannenfahrer verstärkt auf den Zufahrtsstrecken zum Nova Rock unterwegs sein.