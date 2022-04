Am Sonntag, den 24. April 2022, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr findet der Neusiedler See Radmarathon statt. Start und Ziel ist in Mörbisch am See, in diesem Zeitraum ist die Hauptstraße gesperrt.

Streckenverlauf

Mörbisch - Klingenbach - Ausreise nach Ungarn - Pamhagen (Einreise von Ungarn) - Apetlon - Illmitz - Podersdorf - Gols - Weiden am See - Neusiedl am See - B50 in Richtung Jois - Winden - Breitenbrunn - Purbach - Donnerskrichen - Schützen am Gebirge - Landestraße in Richtung Oslip - Oslip in Richtung Rust - auf der B52 in Richtung Mörbisch in die Raiffeisenstraße (Ziel).

Auf der gesamten Strecke kann es zu Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperren kommen. Bitte den Verkehrsanweisungen unbedingt Folge leisten und Rücksicht nehmen!

Weitere Burgendland - News

Aktuelle Verkehrsmeldungen

ÖAMTC - Apps