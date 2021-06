Neufeld Triathlon: 12., 13. Juni

Am Wochenende, 12 und 13. Juni, findet in Neufeld an der Leitha der Triahlon statt.

Speziell Samstagnachmittag von etwa 16 Uhr bis 19 Uhr und Sonntagvormittag von etwa 9 Uhr bis zum frühen Nachmittag wird es auf der Strecke Neufeld an der Leitha - L216 Hornstein - B16 Müllendorf - L102 Steinbrunn - L217 zurück nach Neufeld an der Leitha zu Verkehrsbehinderungen und Anhaltungen kommen. Autofahrer werden um besondere Vorsicht gebeten.

In Neufeld an der Leitha selbst ist das ganze Wochenende im Bereich Seebad mit Sperren und Verzögerungen zu rechnen.

Weitere News aus dem Burgenland