Mattersburg: Zubringer von B50 zu S4, S31 am Wochenende gesperrt

An diesem Wochenende, von Freitag, 28. Mai, 19 Uhr, bis Montag, 31. Mai 2021, längstens 5 Uhr früh, ist der Zubringer in Mattersburg von der B50 (Arena Mattersburg) zur S4 bzw. S31 in beiden Richtungen wegen Belagsarbeiten gesperrt.

Die Umleitung für Pkw führt von der S 4 kommende über die Anschlussstellen Sigless oder Forchtenstein. Von der S 31 aus Weppersdorf kommend über Forchtenstein und von der S 31 aus Eisenstadt kommend über die Anschlüsse Wulkaprodersdorf, Siegless und Forchtenstein.

Die Umleitung für Lkw erfolgt über die Anschlussstelle Wulkaprodersdorf und die B50.

Aktuelle Verkehrsinfos

Weitere News aus dem Burgenland