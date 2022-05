Engstelle A4 Knoten Bruckneudorf - Bruck/Ost Richtung Wien

Auf der Ost Autobahn (A4) müssen in Fahrtrichtung Wien zwischen dem Knoten Bruckneudorf und Bruck an der Leitha/Ost im Bereich der Leithabrücke dringende Arbeiten an einem defekten Fahrbahnübergang durchgeführt werden. Während dieser Arbeiten steht dem Verkehr Richtung Wien jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Termine für diese Arbeiten:

Von Donnerstag, 2. Juni ab 12 Uhr, bis Freitag, 3. Juni längstens 4 Uhr früh. Der Verkehr wird einstreifig über den Pannenstreifen geführt.

Von Freitag, 3. Juni ab 13 Uhr bis Samstag 4. Juni längstens 6 Uhr früh. Der Verkehr wird einstreifig über die zweite Fahrspur geführt.

Während dieser Zeiten ist mit Staus zu rechnen!

